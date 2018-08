Стивън Джерард иска крило от Нюкасъл

Крилото на Нюкасъл Роландо Аарънс може да премине под наем в друг клуб. Според "Mirror", мениджърът на Глазгоу Рейнджърс" Стивън Джерард би искал да го види в отбора си. Хъл Сити и АЕК Атина също имат интерес към играча. 22-годишният футболист миналия сезон игра под наем за Верона. През миналия сезон в Серия А записа 11 мача, както и 4 мача за Нюкасъл във Висшата лига.

Steven Gerrard is targeting Newcastle's winger Rolando Aarons to bolster his attacking options



Reports suggest the lad's a baller and would be a class signing for #Rangers pic.twitter.com/ysvg2FsUgJ