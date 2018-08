Преди протеста днес: Моуриньо благодари на феновете

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо говори за запалянковците на тима, които като че ли взимат неговата страна във все по-очевидните му проблеми с ръководството. Феновете подкрепят треньора за това, че собствениците от фамилия Глейзър не му помагат достатъчно с пари за трансфери.

Тази вечер Юнайтед среща Тотнъм, а група привърженици организира протестна акция, която е насочена срещу клубното ръководство. Те са наели самолет, който трябва да прелети над стадиона с лозунг "Ед вън - обичай Юнайтед, мрази Глейзър", призоваващ за оставката на изпълнителния вицепрезидент Ед Уудуърд.

Everything you need to know for tonight's game, rounded up into one place! #MUFC