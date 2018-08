Григор даде необичайно интервю преди мача с Вавринка (видео)

Тенис

Дете взе интервю на първата ракета на България Григор Димитров. Необичайната медийна изява на 27-годишния хасковлия бе публикувана в официалния YouTube канал на ATP.



Малката репортерка Брена Шърман попита Димитров за любимата му песен, а отговорът на Григор бе: I Want It That Way на Backstreet Boys. А на въпроса на детето дали се наслаждава на това, че е известна личност, Григор отвърна: “Наслаждавам се на това да печеля много. Когато това се случва, всичко друго идва от само себе си”.



След това весело интервю Григор го очаква сериозен тест. Димитров се изправя срещу шампиона за 2016 година Стан Вавринка на старта на US Open. Поставеният под №8 българин и швейцарецът ще премерят силите си в първия мач на централния корт “Артър Аш Стейдиъм” днес от 19,00 часа наше време.