Мениджърът на Бърнли похвали Фулъм за трансферите

Фулъм е похарчил разумно парите от влизането в елита на английския футбол, заяви мениджърът Шон Дайш след загубата на неговия Бърнли с 2:4. Фулъм се превърна в първия клуб в историята на Висшата лига, който харчи над 100 милиона лири през лятото. Жан Мишел Сери, който струваше около 25 милиона, изведе отбора напред в резултата, преди Джеф Хендрик да изравни за Бърнли. Александър Митрович, привлечен срещу 22 милиона лири от Нюкасъл, обаче вкара два гола за 3:1.

"More inventive, more productive and possibly signs that their £100m has been spent well it seems on that performance."



