Ферер: Да играя с Рафа на централния корт е подарък

По време на кариерата си, испанецът спечели 29 ATP турнира, от които 27 на сингъл. В първия кръг на US Open Ферер ще се срещне с първата ракета на турнира Рафаел Надал. "Със сигурност това е последният ми US Open, но имам късмет да играя с Рафа на централния корт и за мен това е награда. Когато видях жребия, се усмихнах. Тенисът ми даде още един подарък", сподели Давид за предстоящия сблъсък.



Ferrer still planning that the #USOpen will be his last Slam.



Ferrer still planning that the #USOpen will be his last Slam.

Will play Hopman Cup, Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Barcelona and Madrid, where he should retire from tennis. https://t.co/ztlqYb4Ox1 — José Morgado (@josemorgado) August 26, 2018 Испанецът Дейвид Ферер, който планира да прекрати кариерата си през 2019 г., коментира своето решение, описвайки физическото му състояние като основна причина. "Забелязваш, че не можеш да реагираш на топки както преди, а възстановяването след мач е по-тежко. Искам да завърша кариерата си следващата година с моите хора в един от испанските турнири в Барселона или Мадрид. Това не е, че показвам лош тенис, а заради моето физическо състояние. Не мога да играя повече от два мача подред, без да чувствам последствията. Обичам тениса и не искам да си тръгвам, но нивото, на което мога да играя, не е достатъчно високо", заяви Давид Ферер.По време на кариерата си, испанецът спечели 29 ATP турнира, от които 27 на сингъл. В първия кръг на US Open Ферер ще се срещне с първата ракета на турнира Рафаел Надал. "Със сигурност това е последният ми US Open, но имам късмет да играя с Рафа на централния корт и за мен това е награда. Когато видях жребия, се усмихнах. Тенисът ми даде още един подарък", сподели Давид за предстоящия сблъсък.

