Федерер: Хубаво е, че Джокович се изкачва в ранглистата

“Бих искал да изиграя отново този мач”, споделя Федерер. От тогава той не е бил толкова близо до трофея, като само веднъж стигна до финала. Това бе трудно да се предвиди, когато Роджър пристигна в Ню Йорк в края на един от най-успешните сезони в историята на тениса. Той имаше 247 победи и 15 загуби в периода между 2004 и 2006 г. “За един дълъг период не губех често и когато пристигнах на US Open, имах отговорите, условията бяха перфектни”, спомня си той.



След като изпусна титлата през 2009 г., вече мина десетилетие от последния път, когато държеше трофея. Рекордьорът по титли от Големия шлем вярва, че може да спечели за шести път именно този сезон, което би го наредило до Джими Конърс и Пийт Сампрас, които също имат по шест титли. “Това би означавало страшно много за мен”, обяснява Роджър.



Practice makes peRFect...@rogerfederer#USOpen pic.twitter.com/udbuswzK8q — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2018

37-годишният швейцарец прие спокойно жребия, според който може да се изправи срещу Новак Джокович още на четвъртфиналите. След като победи Федерер на финала в Синсинати, а преди това спечели “Уимбълдън”, сърбинът започва турнира като фаворит.



