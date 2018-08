Европейски футбол Шевченко: Изградихме стил, искаме да играем на Европейското 27 август 2018 | 11:48 0 0 0 0 0 Селекционерът на Украйна Андрий Шевченко вярва, че неговият отбор не трябва да играе само на контраатаки, но си постави задължителна цел класиране на предстоящото Европейско първенство. "За мен най-важното е резултатът. Обновихме състава през последните две години, въведохме нови играчи, поставихме определена стратегия и схема на игра на отбора. За мен най-важното е да стигнем до Европейското първенство. Това е основната задача. 2001

Andriy Shevchenko - UKRAINE Vs Armenia

A wonderful Shevchenko free-kick sets Ukraine on their way to a 3:0 win over Armenia#Ukraine27 #Україна27 #ЗДнемНезалежності #МиЗбірна pic.twitter.com/TMufY1QHXf — Donetsk Way (@DonetskWay2012) August 24, 2018 Отборът трябва да може да направи всичко- да пази топката, да се защитава добре и да използва пространството, т.е. да играе контраатаки. Да играеш само на контраатаки и да се бориш е пътят до нищото, такъв футбол няма да доведе до нищо. Не виждам смисъл да се опитваме да играем така", заяви Андрий Шевченко. Националният отбор на Украйна в Лигата на нациите ще играе в група с Чехия и Словакия. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 81

1