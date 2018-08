Компани: Уулвърхамптън ще вземе точки и от другите големи отбори

Уулвърхамптън играе като опитен отбор във Висшата лига и може да вземе точки от абсолютно всеки елитен тим, заяви капитанът на Манчестър Сити - Венсан Компани. Шампионите стигнаха само до 1:1 срещу Уулвс в събота.

"Те не се държат като отбор от Чемпиъншип и определено не играят като такъв. Сигурен съм, че ще вземат точки и от съперниците ни", каза той.

