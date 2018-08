Марсело: Не зная защо ме смениха

Защитникът на Реал Мадрид Марсело заяви след победата над Жирона с 4:1, че е изненадан от смяната му. Футболистът напусна терена в 60-ата минута, като отстъпи мястото си на Рафаел Варан.

Lopetegui on Marcelo substitution:

"We wanted to tighten things up down that side and focus on being good in the air, an area the opposition are very good in".