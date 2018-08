Бенитес: Дузпата беше много съмнителна

Мениджърът на Нюкасъл Рафаел Бенитес не беше никак доволен от съдийството в мача срещу Челси. "Свраките" загубиха с 1:2 след нелеп автогол на ДеАндре Йедлин в 87-ата минута, но претенциите на испанския специалист са за дузпата, от която Еден Азар откри резултата четвърт час по-рано.

"Нарушението, след което реферът отсъди дузпа, беше крайно съмнително. Жалко, че загубихме. В мача не можехме да разчитаме на цели шестима основни футболисти, но въпреки това момчетата се стараха много и свършиха добра работа. Нямаме други проблеми", заяви Бенитес.

