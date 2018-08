Отлично начало, доволен е Витсел

Новото попълнение на Борусия (Дортмунд) Аксел Витсел се включи отлично в отбора. Преди няколко дни той вкара много важен гол срещу Гройтер Фюрт и спаси "жълто-черните" от ранно отпадане за Купата на Германия, а снощи се разписа и в първия мач от Бундеслигата, спечелен срещу РБ (Лайпциг) с 4:1.

"Отлично начало на сезона. Радвам се, че вкарах дебютния си гол в Бундеслигата. Благодаря на феновете за невероятната подкрепа", написа витсел в Twitter.

Good win to start the season Grateful to score my first Bundesliga goal



Thank you to all the fans for your amazing support @BVB #BVB #BVBRBL #Bundesliga #AW28 pic.twitter.com/6hDlnXdk5V