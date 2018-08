Операцията на Коман е успешна, Байерн няма да му търси заместник

Крилото на Байерн (Мюнхен) Кингсли Коман претърпя операция на левия глезен, след като се контузи в откриващия мач от Бундеслигата срещу Хофенхайм (3:1). Интервенцията беше извършена от професор Улрих Щьокле в клиника в Тюбинген.

22-годишният Коман скъса връзки на синдесмозата малко преди почивката, а дотогава беше най-опасният футболист на баварците. Французинът оперира същия глезен и през февруари, заради което пропусна остатъка от сезона и Мондиал 2018.

