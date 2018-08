Моторни спортове Дъждът принуди MotoGP да отмени състезанието на "Силвърстоун" 26 август 2018 | 18:49 - Обновена 0 0 0 0 0 Продължителният дъжд във Великобритания принуди организаторите на MotoGP да отменят състезанието за 12-ия кръг от календара на шампионата на пистата "Силвърстоун". Световната мотоциклетна федерация и Дорна стигнаха до заключението, че безопасността е най-важният фактор за провеждането на днешната Гран При на Великобритания. Тя обаче не можеше да бъде гарантирана, тъй като още от около 13 ч. българско време до 18:30 ч., когато излезе официалното решение, дъждът не спря. RACE DIRECTION UPDATE



Unfortunately, after consulting with IRTA Officials, #MotoGP, riders teams and Dorna, the #BritishGP is cancelled.#MotoGP | https://t.co/Qo021V6lAf pic.twitter.com/GSmmzfZiRK — MotoGP™(@MotoGP) August 26, 2018 За първи път от 1980 г. кръг от кралския клас е отменен. Тогава причината бе снеговалеж, а мястото - Австрия. През 2008 г. състезанието за междинния клас Moto2 бе отменено заради ураган в Индианаполис, а през 2011 г. в Малайзия бе отменено заради смъртта на Марко Симончели. Заради прогнозите за дъжд организаторите изтеглиха MotoGP старта за 13 ч. българско време вместо 15:00 ч., но дъждът подрани и позволи провеждането на едва една инсталационна обиколка на състезателите. След нея ветеранът на пистата Валентино Роси заяви, че е попаднал на "чудовищен аквапланинг" и състезание в тези условия не може да бъде проведено. The Doctor stays on call, just in case Race Direction decides we can race after their safety check at 15:00 local track time (GMT+1).#MovistarYamaha | #MotoGP | #BritishGP | @ValeYellow46 pic.twitter.com/JqVsdW6du5 — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) August 26, 2018 Ден по-рано в четвъртата тренировка отново заваля силен дъжд, което бе причината за катастрофа и тежка контузия на сателитния пилот Тито Рабат, който бе транспортиран до болница с хеликоптер и впоследствие опериран от множество фрактури на десния крак. Именно затова повечето пилоти заявиха, че няма как да бъдат подготвени са състезание при подобни условия. С шест оставащи кръга до края на сезона общият брой на точките, които може да бъде спечелен, е 150. На върха в генералното класиране стои Марк Маркес с Honda и актив от 201 точки, следван от Валентино Роси (Yamaha) със 142 точки и Хорхе Лоренсо (Ducati) със 130 точки.

