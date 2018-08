Тенис Федерер разкрива тайната на перфектния бекхенд 26 август 2018 | 18:03 0 0 0 0 2

Federer is in the court #Federe #USOpen (how_to_by_sasha)IG pic.twitter.com/DUXl0v19tC — Allez Roger (@kah22jad) August 26, 2018

“Mного важно е движението на краката, всичко започва оттам, това е ясно. Без правилна работа с краката няма как да ударите добър бекхенд, защото може да се окажете протегнати толкова много, че изобщо да не нацелите топката. Трябва да сте готови и за реакция, а и да имате няколко варианта в главата си, за да изненадвате съперника. Трябва да можете да скривате първоначалния си план, за да не разгадава опонентът къде ще пласирате топката. Но трябва да сте разнообразни, за да е ясно, че когато стане напечено, съперникът няма да знае как и къде ще ударите топката. Аз лично се опитвам да смесвам различните бекхенди, мога да започна със слайс и след това да придам топспин или да го ударя плосък. Лично за мен е важно да ударя няколко поредни, за да придобия увереност. Специално върху бекхенда си работя много през цялата си кариера”, обясни Федерер, който доста подобри изпълнението на удара с обратната страна на ракетата си от 2017-а насам, когато започна работа с Иван Любичич. ROGER FEDERER with this cool bit of skill on the practice courts at Wimbledon a few years back!



