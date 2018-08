Бойни спортове Уайлдър: Боят ми с Фюри ще се състои 26 август 2018 | 16:53 - Обновена 0 0 0 0 5 Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) отреагира на слуховете, че неговият двубой с Тайсън Фюри (27-0, 20 КО) може да не се състои. По думите на американеца, такъв вариант е изключен, защото той е унизителен за Тайсън.

Deontay Wilder says Tyson Fury fight ISN’T Off https://t.co/iAqC8Tc3L3 — Boxing News 24 (@boxingnews24) 25 август 2018 г.

“Боят с Фюри ще се състои. Той не е размислил. Заложени са прекалено много пари на този двубой. Най-вероятно Фюри ще се бие. В противен случай, той ще бъде осъден и унижен, особено от страна на неговите фенове”, заяви Уайлдър пред Boxingnews24.

Hearn says Wilder can get 50-50 deal for Joshua fight if he beats Fury and brings in 1M buys https://t.co/K3pcORWKwV — Boxing News 24 (@boxingnews24) 25 август 2018 г.

По-рано боксовият анализатор на ESPN Дан Рафаел обави, че Тайсън Фюри се е отказал от провеждането на двубоя си срещу Уайлдър.



