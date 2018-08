Отложиха старта на ГП на Великобритания в MotoGP

Стартът на състезанието за Гран При на Великобритания - 12-и кръг от календара на MotoGP - бе отложен заради неспирния дъжд, който се изсипва върху пистата "Силвърстоун". Пилотите направиха една инсталационна обиколка, след която ветеранът на пистата Валентино Роси заяви, че е попаднал в чудовищен аквапланинг и провеждането на състезанието в тези условия е абсурдно.

