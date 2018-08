Тенис Тийм изуми всички с изказване за US Open 26 август 2018 | 13:36 0 0 0 0 0



Тийм е финалист на “Ролан Гарос” този сезон, а в предишните две издания бе спиран на полуфиналите от Рафаел Надал и Новак Джокович. Австриецът миналата година имаше посредствени резултати на твърди кортове след прехода от клей през трева до такава настилка.

This is a @AtpThirst worthy post Thiem Just now practicing at the USOpen pic.twitter.com/flmRaAIpa4 — Plinio Buzato Jr. (@plinio_buzato) August 25, 2018

Той тренира по три пъти на ден в Ню Йорк в подготовката си за US Open, но иначе отново загатна, че няма да оправдае високата си поставеност на твърди кортове - той отпадна в първия си мач в Торонто от Стефанос Циципас.



