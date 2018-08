Първа титла в кариерата за младата беларускиня Арина Сабаленка

Младата тенисистка от Беларус Арина Сабаленка спечели първата си титла в турнир от WTA, след като на финала на Кънектикът Оупън се наложи с 6:1, 6:4 над Карла Суарес Наваро. 20-годишната Сабаленка е сочена за истинска бъдеща звезда и в момента тя е на 20-о място в световната ранглиста, като става най-младата шампионка в Ню Хейвън след Каролин Возняцки през 2010-а година.

В първия сет тя взе началните пет гейма, като реализира пет пробива. Това стана сравнително лесно, тъй като Суарес Наваро не спираше да прави грешки и да улеснява младата беларускиня. Тя затвори първия сет с форхенд, след като изоставаше с 0:30.

The 2018 #CTOpenTennis is over, Aryna Sabalenka wins her first WTA title. pic.twitter.com/PWFvbuIKkl