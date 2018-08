Наполи възкръсна от пепелта и обърна Милан в супер мач (видео)

Отборът на Наполи записа впечатляваща победа с 3:2 над Милан в сблъсъка между двата тима от 2-ия кръг на Серия "А" на "Сан Паоло". Съперниците направиха супер сблъсък помежду си, като гостите поведоха с два гола след точни изстрели на Джакомо Бонавентура в 15-ата и Давиде Калабрия в 49-ата минута, но неаполитанците съумяха да възкръснат от пепелта и да направят пълен обрат с две попадения на Пьотър Зелински в 53-ата и 67-ата минута и победен гол на резервата Дрис Мертенс в 80-ата минута. Така бе спазена една доста лоша традиция за "росонерите", които нямат победа като гост срещу Наполи вече осем поредни срещи.

