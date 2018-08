Ливърпул изнерви феновете си, но продължава без грешка (видео)

For @LFC- 3 games, 3 wins, 3 clean sheets. 9 points to start off the season for Liverpool pic.twitter.com/5XWC0PZPbI — Linda Pizzuti Henry (@Linda_Pizzuti) August 25, 2018

Ливърпул постигна трета поредна победа от началото на сезона и е лидер в класирането с пълен актив от точки. Мърсисайдци спечелиха с 1:0 домакинството си на Брайтън . Единственото попадение в срещата реализира Мохамед Салах в 23-ата минута. Отборът на Юрген Клоп доминираше през цялата среща, но не успя да вкара втори гол и за феновете на тима имаше нервни моменти към края на мача, когато гостите създадоха положения пред Алисон Бразилският вратар отново бе стабилен, като направи важно спасяване минута преди края. Той запази вратата си суха в трети пореден мач, а "червените" са единственият отбор във Висшата лига, който не е допуснал гол през този сезон.Ливърпул започна да притиска Брайтън от първите минути и положенията пред вратата на гостите не закъсняха. Още в петата минута Салах напредна отдясно и след това намери Мане, който стреля встрани от вратата. Фирмино пък пропусна отлична възможност, след като Робъртсън центрира. Ударът на бразилеца с глава бе отразен от вратаря на Брайтън Матю Райън.Александър-Арнолд удари горната греда след отлично изпълнение на пряк свободен удар в 15-ата минута, а “червените” продължаваха да търсят пролука в защитата на съперника. Брайтън разчиташе на доста дефанзивна схема, но при една ситуация се наложи Алисон да излиза извън наказателното поле, за да спира Марч.Натискът на мърсисайдци даде резултат в 23-ата минута. Милнър спечели топката в средата на терена, тя мина през Мане и Фирмино преди да стигне до Салах, а египтянинът с техничен удар я прати в долния десен ъгъл на вратата. След попадението Ливърпул леко намали темпото, но продължи да атакува. Вайналдум стреля от малък ъгъл, като Райън се справи. Вратарят имаше късмет малко по-късно, тъй като Мане засече центриране на Робъртсън, но топката отиде в ръцете му.Втората част Ливърпул продължи да доминира, но в 49-ата минута резултатът можеше да бъде изравнен. Глен Мъри пресече подаване на Кейта и намери Нокер. Защитата на домакините не успя да се справи, топката се върна при Нокер, който от отлична позиция стреля встрани от вратата, пропускайки най-чистата ситуация за Брайтън.След почивката грешките зачестиха и в този период играта често бе накъсвана. Мърсисайдци продължаваха да търсят второ попадение, но в играта им нямаше ритъм. Клоп опита да промени нещо, като пусна в игра Джордън Хендерсън. Той замени Наби Кейта, който се загуби след почивката. Влизането на английския национал сякаш даде резултат и “червените” си върнаха контрола върху случващото се на терена.Преднината на отбора на Юрген Клоп бе само един гол, което можеше да доведе до нервни последни минути и това се случи. В 79-ата минута се получи разбъркване в наказателното поле на домакините, но никой от играчите на Брайтън не успя да я насочи към мрежата. Малко по-късно Алисон сам си създаде проблеми. По-рано през втората част бразилецът много технично, но и рисковано, финтира играч на съперника. Този път той го направи неуспешно, но в последния момент успя да избие топката.Брайтън заигра малко по-офанзивно, което отвори пространства за атаките на Ливърпул. Александър-Арнолд пропусна да сложи край на интригата в 86-ата минута, а при последвалия ъглов удар топката бе близо до това да се озове в мрежата зад Райън. Втори гол обаче не падна и това даде надежди на гостите. Минута преди края на редовното време Паскал Грос засече топката с глава и я насочи към вратата, но Алисон бе на мястото си и спаси.