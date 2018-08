Тенис Григор Димитров - Стан Вавринка 4:3, но... 25 август 2018 | 14:54 - Обновена 0 0 0 0 2



Това е осми двубой между двамата, като досега Димитров води в общото съперничество с 4:3 победи. Последният двубой между двамата е добре известен на българските фенове, защото на “Уимбълдън” жребият отново се оказа жесток за Григор и той още в първи кръг се изправи срещу швейцареца, който го победи в четири сета - 1:6, 7:6(3), 7:6(5), 6:4.

Friends will become rivals again!@GrigorDimitrov will take on @stanwawrinka in a prime time R1 match...#USOpenhttps://t.co/EHM9hUldJm pic.twitter.com/fELmtpgGnJ — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2018

Успехът беше изненадващ, защото тревата е най-малко любимата настилка на Вавринка, който по това време още се стремеше да си възвърне физическата форма. Сега обаче на твърдите кортове в САЩ той се очаква да е в далеч по-добро състояние, след като натрупа солидна игрова практика на “Мастърс”-ите в Торонто и Синсинати, където спечели пет мача и единствените му две поражения бяха от Рафаел Надал и Роджър Федерер (последния в три сета на четвъртфиналите).



Първият мач между Димитров и Вавринка е от 2011 година в 1-вия кръг на Australian Open и приключва в полза на швейцареца - 7:5, 6:3, 6:3. На осминафиналите на клея в Мадрид през 2013-а Вавринка отново печели, но с 3:6, 6:4, 6:1. Първият успех на Димитров е през 2014-а на полуфиналите в “Куинс” с 6:2, 6:4 (той печели титлата), а година по-късно на клея в Монте Карло Григор е още по-категоричен - 6:1, 6:2. Същият сезон, пак на осминафинал, но в Мадрид, българинът надделява със 7:6(5), 3:6, 6:3. През 2016-а в Синсинати пък Димитров печели втория им досега мач на твърди кортове с 6:4, 6:4. @GrigorDimitrov practicing with @DjokerNole #AirGrigor #Volleys #USOpen



