Кръчлоу оглави третата тренировка от MotoGP на "Силвърстоун"

Сателитният пилот на Honda в MotoGP Кал Кръчлоу оглави третата тренировка от състезателния уикенд на своята домашна писта "Силвърстоун". Данило Петручи пък бе един от малкото пилоти, които успяха да подобрят значително времето си и намери директно място в Q2 по-късно следобед.

#MotoGP FP4



Nobody could best @AndreaDovizioso's time from yesterday, with the top 5 all unchanged!#BritishGP pic.twitter.com/j2LSItPz9H