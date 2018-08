Тенис Сабаленка се протяга към първа титла в кариерата си 25 август 2018 | 10:44 0 0 0 0 0

#SAPStatoftheDay: @SabalenkaA is on a Top roll!@SAPSports pic.twitter.com/b480ccala8 — WTA (@WTA) August 25, 2018 Състезателката от Беларус взе първия сет с единствен пробив в десетия гейм. Във втората част тя навакса изоставане от 2:4, а при 5:6 и сервис на съперничката си отрази и сетбол. В тайбрека Сабаленка навакса пасив от 0:3 точки и със серия от седем поредни разигравания стигна до успеха. Tour ace leader @juliagoerges hit some impeccable serves today, but earns @connecticutopen Shot of the Day for this sensational dropshot! pic.twitter.com/SSGs0I12BT — WTA (@WTA) August 25, 2018 В третия си финал за сезона тя ще се изправи срещу испанката Карла Суарес Наваро, която се справи с олимпийската шампионка Моника Пюч с 4:4 и отказване на пуерториканката заради травма. Пюч първа реализира пробив за 4:2, но получи проблем и след два бързи гейма за Наваро тя се отказа със сълзи в очите. 29-годишната испанка ще играе в първия си финал от 2016 година, когато в Доха спечели втората титла в кариерата си. Арина Сабаленка от Беларус се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Кънектикът (САЩ) с награден фонд 799 хиляди долара. 20-годишната Сабаленка елиминира поставената под номер 5 Юлия Гьоргес (Германия) с 6:4,, 7:6(3). Така тя се доближи само на победа от първа титла в кариерата си от веригата на Женската тенис асоциация (WTA).В третия си финал за сезона тя ще се изправи срещу испанката Карла Суарес Наваро, която се справи с олимпийската шампионка Моника Пюч с 4:4 и отказване на пуерториканката заради травма. Пюч първа реализира пробив за 4:2, но получи проблем и след два бързи гейма за Наваро тя се отказа със сълзи в очите. 29-годишната испанка ще играе в първия си финал от 2016 година, когато в Доха спечели втората титла в кариерата си.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 497

1