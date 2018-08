Тенис Джонсън срещу Медведев на финала в Уинстън Сейлъм 25 август 2018 | 10:39 - Обновена 0 0 0 0 0

Поставеният под номер 8 Джонсън надделя над втория в схемата и шампион от 2016 година Пабло Кареньо Буста (Испания) с 6:3, 6:4 за около час и половина. The @WSOpen final is locked in as @SJohnson_89 takes on @DaniilMedwed!



Watch the championship match on Saturday at 5:00pm ET on @espn 2.https://t.co/xdUc0b6PFF #USOpenSeries pic.twitter.com/vHRCU7CpAr — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2018

28-годишният американец взе ранен аванс от 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част реализира единствен пробив в петия гейм, за да триумфира. Той се стреми да стане първият тенисист през сезона с титли на три различни настилки, след като вече триумфира на червено в Хюстън праз април и на трева в Нюпорт през миналия месец. The Championship is set:



Steve Johnson vs. Daniil Medvedev



Who will take home the ?#WSOpen#ATP#USOpenSeries

: CameraworkUSA pic.twitter.com/twudNrskmW — Winston-Salem Open (@WSOpen) August 25, 2018

22-годишният Медведев пък беше много убедителен срещу японеца Таро Даниел и спечели с 6:1, 6:1.

Руснакът търси втори трофей в кариерата си след дебютния си през януари в Сидни. Представителят на домакините Стийв Джонсън и руснакът Даниил Медведев се класираха за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 691 хиляди долара.Поставеният под номер 8 Джонсън надделя над втория в схемата и шампион от 2016 година Пабло Кареньо Буста (Испания) с 6:3, 6:4 за около час и половина.28-годишният американец взе ранен аванс от 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част реализира единствен пробив в петия гейм, за да триумфира. Той се стреми да стане първият тенисист през сезона с титли на три различни настилки, след като вече триумфира на червено в Хюстън праз април и на трева в Нюпорт през миналия месец.22-годишният Медведев пък беше много убедителен срещу японеца Таро Даниел и спечели с 6:1, 6:1.Руснакът търси втори трофей в кариерата си след дебютния си през януари в Сидни.

1