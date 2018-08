Световен футбол Венецуелец постави нов рекорд в МЛС 25 август 2018 | 09:49 - Обновена 0 0 0 0 0

He's done it! No one has scored more goals in an MLS season than Josef Martinez's 28! pic.twitter.com/obCNpe1zxP — ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2018 Така той подобри головото постижение на Рой Ласитър (1996), Крис Вондоловски (2012) и Брадли Райт-Филипс (2014), които деляха рекорда с по 27 попадения. Атланта, който е лидер в лигата с 54 точки, има още осем мача до края на редовния сезон, в които Мартинес може да увеличи още головата си сметка. Congratulations to Josef Martinez of @ATLUTD on breaking the @MLS single season goal record! #TOTW special item coming this Wednesday #FUT pic.twitter.com/nYaigPnxXi — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 25, 2018 Нападателят също така е в серия от девет поредни срещи от МЛС с попадение, което е изравнен рекорд в лигата. Нападателят на Атланта Юнайтед Джоузеф Мартинес постави нов рекорд по отбелязани попадения в рамките на един сезон в Мейджър Лийг Сокър на САЩ. 25-годишният венецуелец се разписа за 28-и път през кампанията и донесе успеха с 2:1 над Орландо Сити като гост в мач от 26-ия кръг на американския футболен елит.

