Байерн продължи традицията да започва победоносно в Бундеслигата (видео)

Bayern Munich have won their last 6 Bundesliga openers.



They went on to win the title all 6 seasons. pic.twitter.com/PL34bSNIWL — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 24, 2018

Очаквано, мачът започна с натиск на шампионите. Първата по-опасна възможност за един от двата отбора дойде в 12-ата минута. След изпълнение на корнер в полза на домакините топката достигна до Боатенг, който стреля с глава, но ударът му беше блокиран. При следващият ъглов удар за Байерн в 23-ата минута гостите нямаха този късмет. След перфектно центриране на Кимих Томас Мюлер се извиси над всички и прати топката в мрежата за 1:0. В минутите след това се изредиха нови атаки за мюнхенци.

В 34-ата минута и Хофенхайм стигна до първата си опасност в мача. При една от редките атаки на тима Жоелинтон излезе на много добра позиция на границата на вратарското поле, но неговият удар мина встрани от вратата. Три по-късно Кингсли Коман финтира противников защитник и излезе сам срещу Оливер Бауман , който изби неговия изстрел. В последната минута на първото полувреме обаче именно Коман се свлече на терена с проблеми в глезена след влизане на Нико Шулц . Така младият французин беше принудително заменен от ветерана Ариен Робен.

A sour end to an otherwise positive first half from the #FCBayern boys #MiaSanMia #FCBTSG pic.twitter.com/Ojkfw9ex6b — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 24, 2018

В 54-ата минута холандецът направи един от марковите си пробиви, който завърши с шут от границата на наказателното поле, излетял в аут. Гостите изчакаха своя момент, който дойде в 57-ата минута. Тогава Салай финтира Боатенг и с премерен удар в далечния ъгъл изравни резултата.

GOOOOALLL FOR #TSG!



Adam #Szalai runs through and fizzes a shot right into the far corner! All square!!! (58') #FCBTSG 1-1 pic.twitter.com/tRUZYxhmxc — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) August 24, 2018

Последваха минути на затишие, които продължиха до 78-ата. Тогава се стигна до отсъждане на дузпа в полза на Байерн, след като Бауман, в опита си да отнеме топката от Рибери, спъна крилото. Левандовски изпълни наказателния удар, който вратарят успя да парира. Притичалият Робен все пак успя да отбележи гол. Той обаче беше отменен след консултация на главния рефер с ВАР. Оказа се, че холандецът е влязъл в наказателното поле преди удара на полския национал. При повторното изпълнение на дузпата Левандовски беше безпощаден, пращайки вратаря в обратния ъгъл.

В 86-ата минута нов гол за баварците беше отменен. Далечен шут на влезлият като резерва Леон Горетцка рикошира в ръката на Мюлер и влезе в мрежата. Отново ВАР помогна на главния рефер в тази ситуация, като той веднага коригира резултата. Робен все пак стигна до редовно попадение в добавеното време на срещата след бърза комбинация след изпълнение на тъч.

It's all over in Munich! The hosts take all three points despite two disallowed goals #FCBTSG pic.twitter.com/j70GInXKqC — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 24, 2018

За домакините на вратата очаквано е капитанът на тима Мануел Нойер . Четиримата пред него са Йошуа Кимих Жером Боатенг и Давид Алаба. В средата на терена ще играят Тиаго Алкантара Хавиер Мартинес , а в атака на тарана Роберт Левандовски ще помагат Томас Мюлер, Франк Рибери Младият наставник на гостите Юлиан Нагелсман е решил да заложи на схемата 3-5-2, като двамата нападатели на отбора са унгарецът Адам Салай и новото попълнение Жоелинтон