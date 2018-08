Тенис Ето потенциалните съперници на всички фаворити на US Open 24 август 2018 | 17:56 0 0 0 0 1

Friends will become rivals again!@GrigorDimitrov will take on @stanwawrinka in a prime time R1 match...#USOpenhttps://t.co/EHM9hUldJm pic.twitter.com/fELmtpgGnJ — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2018

Не такива проблеми ще има Рафаел Надал, който може да бъде много доволен от жребия си, а Новак Джокович също не би трябвало да се оплаква от пътя си до четвъртфиналите, макар тогава пък да се изправи евентуално срещу Роджър Федерер.



Ето потенциалните съперници на всички фаворити на US Open:



Рафаел Надал



1 кръг - Давид Ферер

2 кръг - Вашек Поспишил или Лукаш Лацко

3 кръг - Карен Хачанов, Жил Мюлер или Алберт Рамос-Виньолас

4 кръг - Кайл Едмънд или Джак Сок

четвъртфинали - Кевин Андерсън, Денис Шаповалов, Доминик Тийм, Роберто Баутиста Агут

полуфинали - Хуан Мартин дел Потро, Анди Мъри, Милош Раонич, Стан Вавринка, Григор Димитров

финал - Роджър Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, Марин Чилич

Say you'll never ever leave from beside me ‘cause I want ya, and I need ya@rogerfederer #FridayFeeling #USOpen pic.twitter.com/5mmwhcARQk — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2018

Роджър Федерер



1 кръг - Йошихито Нишиока

2 кръг - Беноа Пер или квалификант

3 кръг - Ник Кирьос, Раду Албот, Пиер-Юг Ербер

4 кръг - Фабио Фонини, Чонг Хьон

четвъртфинали - Новак Джокович или Пабло Кареньо Буста

полуфинали - Александър Зверев или Марин Чилич

финал - Рафаел Надал, Хуан Мартин дел Потро, Анди Мъри, Стан Вавринка, Григор Димитров



Хуан Мартин дел Потро



1 кръг - квалификант

2 кръг - Денис Кудла или Матео Беретини

3 кръг - Анди Мъри, Фернандо Вердаско, Фелисиано Лопес

4 кръг - Стефанос Циципас, Борна Чорич, Даниил Медведев

четвъртфинали - Григор Димитров, Стан Вавринка, Милош Раонич, Джон Иснър

полуфинали - Рафаел Надал, Кевин Андерсън, Кайл Едмънд

финал - Роджър Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, Марин Чилич



Александър Зверев



1 кръг - квалификант

2 кръг - Ижи Весели или Корентин Муте

3 кръг - Филип Колшрайбер, Филип Краинович, Матю Ебдън

4 кръг - Диеог Шварцман, Кей Нишикори, Гаел Монфис

четвъртфинали - Марин Чилич, Давид Гофен, Франсис Тиафо, Алекс де Минор

полуфинали - Роджър Федерер, Новак Джокович, Ник Кирьос

финал - Рафаел Надал, Хуан Мартин дел Потро, Анди Мъри, Стан Вавринка, Григор Димитров



Новак Джокович



1 кръг - Мартон Фучович

2 кръг - Тенис Сандгрен или Виктор Троицки

3 кръг - Ришар Гаске, Леонардо Майер или Юичи Сугита

4 кръг - Пабло Кареньо Буста, Люка Пуй или Малек Жазири

четвъртфинали - Роджър Федерер, Ник Кирьос, Фабио Фонини, Чонг Хьон

полуфинали - Александър Зверев, Марин Чилич, Кей Нишикори, Диего Шварцман

финал - Рафаел Надал, Хуан Мартин дел Потро, Анди Мъри, Стан Вавринка, Григор Димитров

Builders of Glory: At the #USOpen our fans have had a hand in every success story ever written here.



The courts, streets, and fans have all helped elevate the tournament to the one of the premiere sporting events in the world. : https://t.co/6TQ9maegKj pic.twitter.com/kq3DZPUADe — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2018

Анди Мъри



1 кръг - Джеймс Дъкуърт

2 кръг - Фернандо Вердаско или Фелисиано Лопес

3 кръг - Хуан Мартин дел Потро, Денис Кудла, Матео Беретини

4 кръг - Стефанос Циципас, Борна Чорич, Даниил Медведев

четвъртфинали - Григор Димитров, Стан Вавринка, Милош Раонич, Джон Иснър

полуфинали - Рафаел Надал, Кевин Андерсън, Кайл Едмънд

финал - Роджър Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, Марин Чилич



Доминик Тийм



1 кръг - Мирза Башич

2 кръг - Стив Джонсън или Денис Истомин

3 кръг - Роберто Баутиста Агут, Миша Зверев или Тейлър Фриц

4 кръг - Кевин Андерсън, Денис Шаповалов, Сам Куери, Андрей Рубльов

четвъртфинали - Рафаел Надал, Кайл Едмънд, Карен Хачанов, Джак Сок

полуфинали - Хуан Мартин дел Потро, Анди Мъри, Стан Вавринка, Григор Димитров

финал - Роджър Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, Марин Чилич



Марин Чилич



1 кръг - Мариуш Копил

2 кръг - Пабло Куевас или квалификант

3 кръг - Адриан Манарино, Франсис Тиафо, Алекс де Минор, Таро Даниел

4 кръг - Давид Гофен, Марко Чекинато, Робин Хаасе, Ян-Ленард Щруф

четвъртфинали - Александър Зверев, Диего Шварцман, Кей Нишикори

полуфинали - Роджър Федерер, Новак Джокович, Ник Кирьос

