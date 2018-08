Дови оглави втората MotoGP тренировка на "Силвърстоун" (видео)

#MotoGP FP2 @AndreaDovizioso is fastest at the close of play on the opening day at Silverstone



The 2017 winner heads local hero @calcrutchlow and @maverickmack25!#BritishGP pic.twitter.com/4f3ub1lWtf — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2018

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо бе най-бързият във втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Великобритания. Зад него на второ и трето място останаха родният герой Кал Кръчлоу, който вчера подписа нов договор с Honda , и най-добре представилият се състезател сутринта Маверик Винялес

Именно Винялес поведе в началото на сесията, но скоро Маркес подобри обиколката му и остана на върха в подредбата за цялата първа половина от тренировката. Осемнадесет минути преди края й Дови излезе начело, а шест минути по-късно ветеранът в MotoGP Валентино Роси направи оше по-бърза обиколка и зае първата позиция.

На няколко пъти Доктора бе много близо до записване на отлично време, но губеше секунди в последния сектор на британското трасе. При пет оставащи минути Дови излезе начело, Кръчлоу измести Роси, а впоследствие това направиха още Винялес, Маркес, Лоренсо, Милър и Зарко.

You won't see many faster crashes that THIS!



Amazing to see @TitoRabat jump straight back up onto his feet and walk away!#BritishGP pic.twitter.com/PoNL4axQLC — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2018

Катастрофа претърпя сателитният пилот на Ducati Тито Рабат 16 минути преди края на завой номер 12. В самия финал на сесията Хорхе Лоренсо и бъдещият му заместник в Ducati Данило Петручи се разминаха на косъм от инцидент.

