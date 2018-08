Тенис Ето екипа на Григор Димитров за US Open 24 август 2018 | 16:21 0 0 0 0 0

Here’s Grigor Dimitrov #USOpen outfit. I dig it because it’s simple and not a lot of stuff going on. #NikeCourt #NikeTennis #ReadyToRule #StealTheShow pic.twitter.com/PJk9ILYGzM — Dimichard (@Dimichard_) August 23, 2018

Междувременно вече е известен екипът, с който Григор ще играе на кортовете в “Голямата ябълка”. Най-добрият български тенисист Григор Димитров изтегли изключително тежък жребий за последния турнир от “Големия шлем” за годината US Open, който започва на 27 август. Както е известно, българинът ще започне срещу Стан Вавринка, после го очаква квалификант, а в трети и четвърти кръг може да срещне гигантите Милош Раонич и Джон Иснър. На четвъртфинал пък го очаква евентуално Хуан Мартин дел Потро, така че със сигурност българинът няма да има никак лесен път в Ню Йорк.Междувременно вече е известен екипът, с който Григор ще играе на кортовете в “Голямата ябълка”.

