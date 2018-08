Тенис Евроспорт осъществява най-мащабното тв излъчване в историята на US Open 24 август 2018 | 15:30 0 0 0 0 0



От днес медията ще излъчва екслкузивно квалификациите за турнира, в които участват достигалите до Топ 5 в света Южени Бушар и Томи Робредо, като мачове от пет корта ще бъдат излъчвани на живо на сайта eurosport.com, а много други допълнителни материали са предвидени за дигиталните платформи на медията.



По време на самия турнир Евроспорт ще излъчи рекордните за турнир от Големия шлем над 300 часа пряко предаване, осигурявайки на зрителите възможно най-голям достъп до всичко най-интересно, случващо се на кортовете в Ню Йорк. Приятните изненади за феновете не спират дотук – за пръв път в историята Евроспорт ще излъчи мачове от всички кортове на последния за годината турнир от Големия шлем.



Отразяването на US Open, което ще бъде ексклузивно за Европа (с изключение на Великобритания и чадточно ексклузивно за Австрия и ШВейцария), отново ще даде трибуна на най-авторитетните тенис експерти, като към „обичайните запосозрени“ Матс Виландер, Барбара Шет, Джон Макенроу и Патрик Муратоглу ще се присъединят множество локални експерти: Борис Бекер и Барбара Ритнер (Германия), Марион Бартоли (Франция), Алекс Кореча (Испания), а шампионката при жените за 2015 г. Флавия Пенета ще направи своя дебют като експерт на Евроспорт за италианския канал на медията



За да покаже турнира в Ню Йорк от всяка възможна перспектива Евроспорт ще заложи на голямо по обем специализирано съдържание на дигиталните си платформи и в социалните мрежи. Медията ще осъществи видео предавания в интернет подобни на тези, които пожънаха голям успех по време на Ролан Гарос.



Ето кои ще бъдат някои от ексклузивните предавания на Евроспорт по време на US Open:



• Матс Виландер и Барбара Шет отново ще водят култовото предаване “Game, Schett & Mats”, което ще показва най-интересните моменти от всеки ден на US Open, като освен това ще предлага на зрителите експертни анализи и ексклузивни интервюта с най-големите звезди на тениса.



• Патрик Муратоглу отново ще анализира играта на фаворитите в турнира в своята рубрика „Треньорът“, в която по време на тазгодишния US Open освен увеличена реалност за пръв път ще бъде използвана и 3D технология.



• По време на US Open Евроспорт ще припомни някои от най-великите мачове в историята на турнира, сред които финалът между Пийт Сампрас и Андре Агаси от 2002 г., титаничният финален сблъсък между Новак Джокович и Рафаел Надал през 2011г, както и финалът между Серина Уилямс и Виктория Азаренка от 2012г.



Емир Османбегович, който е част от продуцентския екип на Евроспорт, сподели “Легендите на тениса се завърнаха към най-добрата си форма през 2018 г. и поради тази причина US Open има всички предпоставки да бъде един наистина удивителен турнир. Много сме развълнувани от факта, че ще излъчваме повече преки предавания от когато и да е, както и от това, че ще излъчваме мачове от всички кортове, включително и квалификациите“. “Нашите дигитални платформи - eurosport.com, Eurosport Player и Eurosport app – са единственото място, на което феновете могат да проследят на живо квалификациите и мачовете от основната схема, като по този начин им предлагаме пълен контрол по отношение на това какво предпочитат да гледат. Очакват ги имного специални материали, като например най-великите мачове в историята на US Open, които да разпалят допълнително тяхната страст към спорта и да отбележат подобаващо 50-годишнината от началото на турнира“, каза още Османбегович.



“Разширеното ни дигитално отразяване ще бъде придружено от наличието на нашите локални експерти, които ще предоставят на феновете най-задълбочените и подробни анализи, осигурявайки им незабравими емоции по време на последния турнир от Големия шлем за тази година”.



Евроспорт, който държи правата за излъчване на турнирите от Големия шлем за повечето европейски пазари, регистира много успешна година по отношение на рейтинга на турнирите по тенис. Ефирното и дигитално излъчване на „Ролан Гарос“ достигна рекордни стойности и се превърна в най-гледания турнир на Евроспорт за последните 13 години, а тазгодишното издание на Australian Open също подобри рекордите си по рейтинг в много страни.

