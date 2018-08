Лека атлетика Бруно Ортелано атакува нов рекорд 24 август 2018 | 14:27 - Обновена 0 0 0 0 0

A post shared by Bruno Hortelano (@bruno.hortelano) on Aug 14, 2018 at 10:00am PDT Само месец след това силно бягане Ортелано коригира собствения си испански рекорд на 200 м, след като бяга 20.04 сек на испанския шампионат в Хетафе, а по-късно спечели финала с 20.15 сек. На 29 август той ще стартира на същата писта, като рекордът отново е в полезрението му. Само месец след това силно бягане Ортелано коригира собствения си испански рекорд на 200 м, след като бяга 20.04 сек на испанския шампионат в Хетафе, а по-късно спечели финала с 20.15 сек. На 29 август той ще стартира на същата писта, като рекордът отново е в полезрението му. "I'm not coming from a gold medal to a fourth-place, I'm coming from rock bottom to fourth place. How can I be mad at that?"



A wonderfully candid interview with @BrunoHortelano after the 200m final. pic.twitter.com/jfyYd9WgXP — European Athletics (@EuroAthletics) August 9, 2018 “Той имаше 10 дни възстановяване от Берлин, но миналия понеделник в Гранада видяхме, че е във форма”, каза представителят на Ортелано Алберто Армас. “Той имаше 10 дни възстановяване от Берлин, но миналия понеделник в Гранада видяхме, че е във форма”, каза представителят на Ортелано Алберто Армас. A post shared by Bruno Hortelano (@bruno.hortelano) on Jul 19, 2018 at 9:10am PDT В Хетафе испанецът ще бяга и на 100 м. Той не се е състезавал в късия спринт от Европейското първенство в Амстердам през 2016 г., когато завърши четвърти. На континенталния форум в Берлин по-рано този месец Ортелано изпусна медалите на 200 м, след като финишира четвърти с 20.05 сек - второто най-добро време в кариерата му в тази дисциплина. В Хетафе испанецът ще бяга и на 100 м. Той не се е състезавал в късия спринт от Европейското първенство в Амстердам през 2016 г., когато завърши четвърти. На континенталния форум в Берлин по-рано този месец Ортелано изпусна медалите на 200 м, след като финишира четвърти с 20.05 сек - второто най-добро време в кариерата му в тази дисциплина.

Бруно Ортелано направи силно завръщане на пистата след пътния инцидент малко след Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г., в който счупи ръката си и отсъства дълго от атлетическия свят. Ортелано вече държеше рекордите на Испания на 100 м (10.06 сек) и 200 м (20.12 сек), когато 26-годишният атлет стартира отново и коригира рекорда и на 400 м в Мадрид това лято - 44.69 сек. Този резултат му отреди място в щафетата на Испания за Европейското в Берлин, с която извоюва борнзов медал във финала в германската столица. 0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 243

