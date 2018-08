Тенис Димитров - Вавринка е най-дългоочакваният мач от 1 кръг на US Open 24 август 2018 | 13:54 0 0 0 0 7



“Вавринка, завръщайки се след две операции на лявото коляно, победи Димитров на “Уимбълдън” - на най-малко любимата си настилка. И докато швейцарецът е 101-ви в световната ранглиста, шампионът от 2016-а играе на много по-високо ниво. Вавринка спечели общо пет мача на

Get your !



If you missed @stanwawrinka's win over @GrigorDimitrov in the first round @Wimbledon, you're in luck! They're set to meet in the first round @usopen, too. Who do you think will win?



Five Must-Watch Openers https://t.co/7jOhLuZYeu pic.twitter.com/QhZghr1WJy — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 24, 2018

Димитров, актуален шампион от Финалите на АТР, демонстрира прогрес на твърди кортове, като стигна първия си от април 1/4-финал в Канада, като изтормози в три сета шампиона Джокович в Синсинати. Българинът ще се стреми да си отмъсти за загубата в Лондон в Ню Йорк, с което би повел с 5-3 победи на Вавринка.



Ще е интересно да видим кой ще контролира разиграванията във “Флъшинг Медоус”. Димитров е в топ форма, когато сервира добре и използва атлетизма си да взима топката рано и да излиза на мрежата. Но Вавринка е близо до най-добрия си тенис, като може да разменя удари от основната линия с всеки в света, особено с впечатляващия си еднорък бекхенд. Победителят ще срещне квалификант във втори кръг”, пише сайтът на АТР.

Deja vu for DImitrov, Wawrinka. After meeting at @Wimbledon R1, the two will meet again in R1 at the @usopen.



Who will be smiling at the end of that epic first-rounder?



Relive their #Wimbledon matchup https://t.co/GeaVFl446i#ATP #USOpen pic.twitter.com/tPc6XsJD9o — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 23, 2018

Изданието отчита, че още няколко мача от първи кръг заслужават специално внимание: Рафаел Надал срещу Давид Ферер, Фернандо Вердаско срещу Фелисиано Лопес, Адриан Манарино срещу Франсис Тиафо и Карен Хачанов срещу Алберт Рамос-Виньолас. Да, отново. Само два месеца след като Григор Димитров и Стан Вавринка се сблъскаха в първи кръг на “Уимбълдън”, звездите се срещат отново в най-интересния мач от първи кръг на US Open. Така сайтът на АТР започва подгряването на феновете за изумителния двубой още на този етап от последния турнир от “Големия шлем”.“Вавринка, завръщайки се след две операции на лявото коляно, победи Димитров на “Уимбълдън” - на най-малко любимата си настилка. И докато швейцарецът е 101-ви в световната ранглиста, шампионът от 2016-а играе на много по-високо ниво. Вавринка спечели общо пет мача на тенис турнирите от сериите “Мастърс” в Торонто и Синсинати, всичките срещу опоненти от топ 40 на ранглистата, като двете му загуби дойдоха срещу Рафаел Надал и Роджър Федерер.Димитров, актуален шампион от Финалите на АТР, демонстрира прогрес на твърди кортове, като стигна първия си от април 1/4-финал в Канада, като изтормози в три сета шампиона Джокович в Синсинати. Българинът ще се стреми да си отмъсти за загубата в Лондон в Ню Йорк, с което би повел с 5-3 победи на Вавринка.Ще е интересно да видим кой ще контролира разиграванията във “Флъшинг Медоус”. Димитров е в топ форма, когато сервира добре и използва атлетизма си да взима топката рано и да излиза на мрежата. Но Вавринка е близо до най-добрия си тенис, като може да разменя удари от основната линия с всеки в света, особено с впечатляващия си еднорък бекхенд. Победителят ще срещне квалификант във втори кръг”, пише сайтът на АТР.Изданието отчита, че още няколко мача от първи кръг заслужават специално внимание: Рафаел Надал срещу Давид Ферер, Фернандо Вердаско срещу Фелисиано Лопес, Адриан Манарино срещу Франсис Тиафо и Карен Хачанов срещу Алберт Рамос-Виньолас.

Още по темата

0 0 0 0 7 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4308 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1