ГП на Великобритания: Петима различни победители за пет години

От завръщането си в календара на MotoGP през 2010 година, британската писта "Силвърстоун" бе домакин на класически спиращи дъха състезания и стана свидетел на петима различни победители в последните пет години. Именно непредсказуемостта на MotoGP във Великобритания е една от многото причини тазседмичното състезание да се чака с нетърпение.

През 2013 г. Хорхе Лоренсо, който държи и рекорда за най-много победи на пистата (през 2010, 2012 и 2013) победи Марк Маркес в епичен дуел помежду им, а компания на подиума им направи съотборникът на Марк – Дани Педроса, с което подиумът стана изцяло испански.

На следващата година Маркес се реваншира и триумфира по пътя към титлата, побеждавайки Лоренсо и Валентино Роси.

През сезон 2015 Доктора изнесе лекция на мокро и спечели четвъртата си победа за годината. Този път подиумът бе изцяло италиански, съставен от Роси, Данило Петручи и Андреа Довициозо.

Гран При на "Силвърстоун" през 2016 г. пък ще е запомнен от младия талант на Suzuki Маверик Винялес, който записа своята дебютна победа, както и първата победа на Suzuki от 2007 г. Родният герой Кал Кръчлоу остана втори пред феновете си, а Валентино – трети.

През 2017-а Андреа Довициозо бе пилотът на върха, който тъкмо започваше да вярва, че титлата в MotoGP е достижима цел. Той максимизира възможността, която се отвори пред него след технически проблем на Маркес, и победи дуото на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси.

От Yamaha може би са намерили поне частично решение на проблемите си с мотоциклета по време на теста на "Мизано" преди седмица и може би са готови да покажат прогрес на пистата този уикенд. От Ducati със сигурност ще се представят силно, както ще направи и лидерът в класирането с Honda Марк Маркес. Новият договор на Кал Кръчлоу, както и емоцията от родната земя вероятно отново ще го вдъхновят и също е сред претендентите за победа – евентуална втора за кампанията му през 2018.