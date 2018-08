Авто Мания Световна премиера на новото BMW Z4 в Пебъл Бийч 24 август 2018 | 13:00 0 0 0 0 0 BMW Z4 ще се появи на бял свят за първи път под слънцето на Калифорния на 23 август 2018 година. Известния като домакин на едноименния Concours d’Elegance Pebble Beach Golf Links еще се превърне в сцена за световната премиера на новото BMW Z4. Там посетителите ще се запознаят с M40i First Edition лимитираната версия на модела. @@@ BMW Z4 M40i First Edition разчита на двигател с 340 кс., както и спортното окачване с електронно управлявани амортисьори, М Спортната спирачна система М Спортния заден диференциал с електронно управление. BMW M Performance автомобилът ускорява от 0 до 100 км/ч за 4.6 секунди. @@@ За перфектен старт в новата ера на роудстърите BMW Z4 M40i First Edition разполага със специфични елементи на дизаина и оборудването, които допълват спортното излъчване с ексклузивни акценти. Интериорът на специалния модел включва черна кожена тапицерия Vernasca с декоративни шевове, седалки с електрическо регулиране и функция Памет, опцията Вътрешно осветление и озвучителна система Harman Kardon Surround Sound. Адаптивните LED фарове с Matrix функция за дългите светлини, предлаганият за пръв път в роудстър BMW Head-Up Display и BMW Live Cockpit Professional с наи-актуалните технологии за свързаност подчертават напредничавия статус, които богатата на традиции концепция на двуместен открит спортен автомобил достига с новото BMW Z4. @@@ Световната премиера на BMW Z4 M40i First Edition в Пебъл Бийч поставя началото на ексклузивното и въодушевяващо очакване на предстоящия наскоро дебют на новото поколение на роудстъра на пътя. BMW ще обяви всички детаили за другите варианти на двигателите, техническите новости и разнообразните елементи на оборудването на двуместния автомобил на 19 септември 2018 година. Малко по-късно ще се състои и премиерата на изложение на новото BMW Z4 на Mondial de l’Automobile (4 – 14 октомври 2018 г.) в Париж. Въвеждането по пазарите по целия свят ще стартира през пролетта на 2019 година.

Още по темата

0 0 0 0 0

1