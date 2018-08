Байерн отново ще е недостижим, но Бундеслигата има какво да предложи

С двубоя между Байерн (Мюнхен) и Хофенхайм от 21:30 часа тази вечер започва новият сезон в Бундеслигата. След гръмкия провал на националния отбор на Мондиал 2018, в Германия чакат с нетърпение старта на първенството, което и тази година ще бъде доминирано от баварския гранд. Никой от конкурентите не изглежда достатъчно силен, за да издържи на темпото на Байерн, но ще е интересно да се види как ще се справи новият наставник на тима Нико Ковач и дали интригата за пореден път ще приключи още преди Нова година.

Ковач впечатли с работата си в Айнтрахт (Франкфурт) и дори спечели Купата на Германия, побеждавайки на финала именно Байерн. Вече от другата страна на барикадата, бившият хърватски национал вдигна първия си трофей начело на мюнхенци, при това след разгром с 5:0 насред "Комерцбанк Арена".

Байерн не демонстрира финансовата си мощ на пазара и се ограничи с привличането на национала Леон Горетцка, който дойде със свободен трансфер от Шалке 04, и младока Алфонсо Дейвис от Ванкувър. В отбора след наем се завърнаха Серж Гнабри и Ренато Санчес. Португалецът набързо бе обявен за трансферен провал и е факт, че кариерата му върви рязко надолу след Евро 2016, но може би е дошъл моментът да покаже, че притежава качествата да се превърне в основна фигура на "Алианц Арена".

Баварците продадоха Артуро Видал на Барселона, очаква се да си тръгне и Себастиан Руди, а ситуацията с Жером Боатенг продължава да е неясна. Добрата новина за Ковач е, че Роберт Левандовски бе задържан и полякът отново ще е машина за голове. Доказателство? Хеттрикът на Лева в мача за Суперкупата срещу Айнтрахт. Капитанът Мануел Нойер най-после е напълно здрав, а ветераните Франк Рибери и Ариен Робен са амбицирани не само да вдигнат титлата за седма поредна година, но и да триумфират в Шампионската лига - нещо, което все убягва на баварците след финала срещу Борусия (Дортмунд) на "Уембли" през 2013-а.

