Балотели най-после проговори

Звездата на Ница Марио Балотели наруши мълчанието си. След като цяло лято се спекулираше около желанието на нападателя да напусне тима, той в крайна сметка реши да остане при "орлетата" и разкри причините за избора си пред клубната телевизия.

"Вярно е, че след края на сезона исках да си тръгна. Президентът и останалите хора в клуба го знаеха. Имах 5 конкретни оферти, но в крайна сметка прецених да остана в Ница. Решението е изцяло мое. Никой не може да ми каже какво да правя. Постъпвам така, както сметна за добре. Имам хора, които ме съветват, но накрая винаги аз решавам какво да направя", заяви Балотели.

"Говорих с президента и Патрик Виейра. Хареса ми отношението им. 80% от заслугата за това да променя първоначалното си намерение е на Виейра. Казах на агента си: "ОК, хайде да останем още една година", продължи СуперМарио.

"Олимпик Марсилия беше един от петте клуба, които ме искаха. Изпитвам голямо уважение към техния треньор. Знам за враждата между феновете на Ница и Марсилия, но аз се интересувам от кариерата си, а не от мнението на другите. Съжалявам, ако привържените са ядосани, но нищо не мога да направя. Докато съм в Ница, ще давам всичко от себе си за отбора. Един ден вече няма да съм тук и това е нормално", обясни италианският национал.

Mario Balotelli won't apologise to #OGCNice fans who were angry at his talks with #TeamOM . “It is my choice, because first of all nobody tells me what to do. I do what I feel and I do what I want." https://t.co/nzZtfsQdkq #OGCN pic.twitter.com/2yRVscbhoz