Франция Лион отряза Волфсбург за Корне 24 август 2018 | 01:27 - Обновена 0 0 0 0 0 Нападателят на Лион Максуел Корне продължава да е трансферна цел на Волфсбург. Германският клуб обаче не успява да се договори с "хлапетата" за цената на 21-годишния стрелец. Най-актуалната информация около преговорите е на "Екип" и според нея от Лион са отхвърлил последната оферта на Волфсбург. Французите са излезли с контрапредложение - 18 млн. евро плюс 2 млн. под формата на бонуси и 20% от следващ трансфер на Корне. Още не е ясно дали от Волфсбург ще се състоят с тези условия. През миналия сезон Корне изигра 30 мача в Лига 1 и вкара 4 гола, а през настоящата кампания се появи два пъти като резерва и още няма попадение. Wolfsburg are unwilling to meet Lyon's €20 million valuation of 21-year-old Ivorian Maxwel Cornet - the situation https://t.co/5bqbCuiQvU — Get German Football News (@GGFN_) 23 август 2018 г.

