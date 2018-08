Челси за пореден път заля Европа със своите футболисти

Chelsea loanee, Reece James, was very impressive for Wigan yesterday.



But you’ll probably just tell me, “Chelsea youth never makes it, you’re wasting your time.”



Live in the now & shhh. Reece is legit.

- 0% passing rate in the first-half

- Possible retrospective ban

- Missed penalty in 96th minute



It was an afternoon to forget for Newcastle's Kenedy as his side drew 0-0 with Cardiff City.



Match report:

When u finally get the perfect team logo

I love Bakayoko already

Една от най-отличителните черти на трансферната политика на английския Челси е отдаването под наем на огромен брой играчи в най-различни европейски клубове. След като миналата година лондонският клуб преотстъпи цели 33-ма свои футболисти на чужди отбори, тази година “сините” се доближиха до това постижение, като отпратиха до края на сезона 32-ма свои състезатели.19-годишният юноша е продукт на школата на лондончани. Подписа първия си професионален контракт с клуба през юни 2016 г., но все още няма официален мач за първия тим. Печели Младежката шампионска лига с Челси и юношеската Купа на ФА през 2015/16. Сезон по-късно постига домашен дубъл с отбора при юношите до 18 г. Юношески национал е на Англия. Този сезон ще играе за Ипсуич Таун, който се състезава в Чемпиъншип. Вече записа три двубоя за тима, като има един отбелязан гол.18-годишният бек беше част от юношеският отбор на Англия, който през това лято спечели престижния младежки международен турнир в Тулон, а преди година завоюва европейската титла до 19г. Договорът му с клуба изтича следващото лято. Все още няма мачове за първия тим. Това е първото отдаване под наем за Рийс Джеймс, който ще брани цветовете на Уигън в Чемпиъншип.Левият бек, който е 24-годишен, премина в английския тим през януари 2015 г., но така и не успя да се наложи в новия си клуб. Досега той има едва 23 мача за Челси във всички турнири. Шалке го привлече под наем още през тази зима, като националът на Гана записа 13 мача за “кралскосините” в Бундеслигата, което ги накара да го задържат и през този сезон.Бразилският халф, на когото “сините” възлагаха големи надежди, за втори сезон ще играе под наем за “свраките”, които го привлякоха за първи път този януари. Той изигра 13 мача за тях във Висшата лига и отбеляза 2 гола. Тази кампания обаче стартира кошмарно за него, след като още във втория кръг срещу Кардиф, първо му беше спестен директен червен картон за удар без топка, а след това при 0:0 в добавеното време той изпусна дузпа за своя тим. Откакто пристигна на “ Стамфорд Бридж ” през 2015г. от Флуминензе , играчът има едва 27 мача за лондончани.Хърватинът, който е на 23 години, така и няма официален мач за Челси, но за сметка на това ще играе под наем в пети различен отбор през последните години. Преди това той се е подвизавал с екипите на Елче Милан и Спартак Москва. Също така има и 6 мача за националния тим на Хърватия.Несъмнено едно от по-известните имена в този списък. След периода под наем в Борусия (Дортмунд) през пролетта белгийският национал ще се пробва да вкара много голове и за “прилепите”, с които ще играе и в Шампионската лига.Друг голям футболист и друг голям отбор. Бакайоко пристигна миналото лято от Монако с големите очаквания да запълни празнината в тима, оставена след напускането на Неманя Матич в посока Манчестър Юнайтед , но така и не успя да впечатли нито треньорите, нито феновете в Лондон. Затова сега той ще се опита да възвърне доброто впечатление със силни изяви с екипа на “росонерите”.Младият френски защитник беше последното попълнение на “карамелите” през това лято, изпълнено със сделки за тях. Въпреки своите 71 срещи за Челси, той има периоди под наем в Стоук Сити