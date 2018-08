Тенис Кошмарен жребий за Григор на US Open 23 август 2018 | 22:30 - Обновена 0 0 0 0 5 Първата ни ракета Григор Димитров изтегли много неприятен жребий за последния за годината турнир от Големия шлем - US Open. Oще в първия кръг българинът ще има за съперник Стан Вавринка. Двамата играха един срещу друг и на "Уимбълдън", когато швейцарецът спечели в 4 сета. Ако продължи, Григор може да срещне в третия кръг Милош Раонич, а в четвъртия е възможно да се изправи срещу любимеца на домакините Джон Иснър. Димитров и Вавринка ппаднаха в четвъртината на третия поставен Хуан Мартин Дел Потро, който започва срещу квалификант, а в трети кръг може да играе с Анди Мъри. Deja vu for DImitrov, Wawrinka. After meeting at Wimbledon R1, the two will meet again in R1 at the usopen.



Who will be smiling at the end of that epic first-rounder?



Relive their #Wimbledon matchup https://t.co/3dj30Rmsri#ATP #USOpen pic.twitter.com/ryfQqH5tGb — Global Sporty (@LetsG0Global) 23 август 2018 г. В горната половина на схемата топ поставеният е Рафаел Надал. Испанецът стартира турнира с двубой срещу своя сънародник и добър приятел Давид Ферер, с когото са играли общо 30 пъти до този момент, а в неговата четвъртина са още Доминик Тийм и Кевин Андерсън. В трети кръг е възможна среща с Карен Хачанов, а на осминафиналите – с Кайл Едмънд или представителя на домакините Джак Сок. Намиращият се в отлична форма Новак Джокович попадна в четвъртината на Роджър Федерер и мач между двамата големи е възможен още на четвъртфинал. Федерер би могъл да има тежка задача в трети кръг срещу Ник Кирьос, ако здравословното състояние на австралиеца му позволи да участва пълноценно в турнира. The #USOpen draw is up! Which R1 men’s match are you most excited for?



(1) Rafael Nadal vs David Ferrer

(25) Milos Raonic vs Jared Donaldon

(5) Kevin Anderson vs Ryan Harrison

(8) Grigor Dimitrov vs Stan Wawrinka https://t.co/EHM9hUldJm — US Open Tennis (@usopen) 23 август 2018 г. Джокович пък може да срещне стария си познайник Ришар Гаске в трети кръг и Лука Пуй или Пабло Кареньо Буста в осминафиналите. Първият противник на сърбина е Мартон Фучович, докато Федерер ще срещне Йошихито Нишиока от Япония. В третата четвъртина потенциално може да има четвъртфинал между Александър Зверев и Марин Чилич, но в тази част на схемата са още Давид Гофен и Кей Нишикори.

