Рома и Джеко сядат на преговори

Отборът на Рома ще предложи нов договор на абсолютния си лидер Един Джеко , твърдят медиите в Италия. Босненският нападател е основна част от плановете на наставника Еузебио Ди Франческо и ето защо в най-скоро време спортният директор на „вълците“ Мончи ще седне на преговори с агента на футболиста.

Джеко премина в състава на Рома от тима на Манчестър Сити през 2015-та за сумата от 15 млн. евро, като първоначално изпитваше сериозни трудности с адаптацията си в Калчото. През втория си сезон в Италия нападателят изригна с 29 попадения, с което привлече вниманието на Челси . През зимния трансферен прозорец Джеко бе близо до това да премине на „ Стамфорд Бридж “, но в крайна сметка реши да остане в Рим.

Retweet if Edin Dzeko was your #ASRoma @qatarairways Man of the Match during #TorinoRoma pic.twitter.com/Qj1nT2Nqxt

Съвсем скоро Джеко ще подпише нов договор с Рома, който ще го обвърже с клуба до лятото на 2021г. Настоящият контракт на нападателя е до 2020г., като в момента годишното възнаграждение на босненеца е 4,5 млн. евро на сезон. Очаква се то да не претърпи промяна или поне не толкова сериозна.

