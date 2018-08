Германия Робен: Да сменя Реал с Байерн бе най-доброто ми решение 23 август 2018 | 14:01 - Обновена 0 0 0 0 3



“Аз съм реалист. Винаги съм бил такъв. Наясно съм, че футболът се променя постоянно. Вероятно можеше нещата да се развият различно за мен. След дебюта си в

“На 20 излязох в чужбина и то в клуб като

“В началото бях скептичен, не знаех дали е правилно. Но сега мога категорично да заявя, че това е най-доброто решение в кариерата ми”, завършва Робен. Ариен Робен е на прага на десетия си сезон като футболист на Байерн (Мюнхен) , а връщайки лентата назад е повече от убеден, че решението да смени Реал Мадрид с баварския тим е било най-доброто в цялата му кариера. Крилото ще навърши 35 години през ноември, а досега с екипа на мюнхенския тим има 291 мача и 138 гола във всички турнири. Той говори за кариерата си в интервю за мадридския вестник AS.“Аз съм реалист. Винаги съм бил такъв. Наясно съм, че футболът се променя постоянно. Вероятно можеше нещата да се развият различно за мен. След дебюта си в Грьонинген изкарах два сезона в ПСВ. Беше голяма стъпка за мен - да отида далеч от вкъщи едва 18-годишен”, спомня си началото на футболния си път Робен.“На 20 излязох в чужбина и то в клуб като Челси . След това дойде Реал, а след две години в Мадрид получих обаждане от Реал и взех решението”, добавя още бившият холандски национал.“В началото бях скептичен, не знаех дали е правилно. Но сега мога категорично да заявя, че това е най-доброто решение в кариерата ми”, завършва Робен.

