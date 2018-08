НБА Коби Брайънт на 40 23 август 2018 | 12:42 0 0 0 0 1

Happy 40th Bday Kobe Bryant!



Fun fact: Kobe scored at least 40 points against every NBA team at least once during his career pic.twitter.com/KoQsfYWFnC — King James (@LakerLABron) August 23, 2018

198-сантиметровият гард игра за “езерняците” от 1996 до 2016 година, печелейки пет пъти шампионския трофей “Лари О’Брайън” (2000, 2001, 2002, 2009 и 2010), акто в два от случаите бе избиран за МVP на финалите (2009 и 2010). Във визитка си Коби има и награда за “Най-полезен играч” на сезона (2008), а освен това е 18-кратен участник в Мача на звездите, където 4 пъти е MVP, като също така има 14 попадания в най-добрите отбори на сезона, както и 12 в символичните отбори на най-добрите защитници.

Happy 40th Bday Kobe Bryant!



Fun fact: Kobe scored at least 40 points against every NBA team at least once during his career pic.twitter.com/KoQsfYWFnC — King James (@LakerLABron) August 23, 2018

Бившият играч на гимназия “Лоуър Мериън” е и двукратен топреализатор на Лигата, както и шампион по забивки от 1997 година. Лейкърс извадиха от употреба №8 и №24 в негова чест. Той е реализатор №1 в клубната история и също така има два златни олимпийски медала със САЩ - от Пекин 2008 и Лондон 2012.



Брайънт завърши кариерата си през 2016 година, оттегляйки се като трети най-добър реализатор в историята на НБА с 33 643 точки. Пред него са само Карл Малоун (36 928) и Карийм Абдул-Джабар (38 387). Един от най-добрите баскетболисти за всички времена празнува юбилей днес - живата легенда на Лос Анджелис Коби Брайънт навършва 40 години. Петкратният шампион на НБА е роден на 23 август 1978 година във Филаделфия, Пенсилвания, а цялата си професионална кариера прекара на Западното крайбрежие, защитавайки цветовете на Лейкърс.198-сантиметровият гард игра за “езерняците” от 1996 до 2016 година, печелейки пет пъти шампионския трофей “Лари О’Брайън” (2000, 2001, 2002, 2009 и 2010), акто в два от случаите бе избиран за МVP на финалите (2009 и 2010). Във визитка си Коби има и награда за “Най-полезен играч” на сезона (2008), а освен това е 18-кратен участник в Мача на звездите, където 4 пъти е MVP, като също така има 14 попадания в най-добрите отбори на сезона, както и 12 в символичните отбори на най-добрите защитници.Бившият играч на гимназия “Лоуър Мериън” е и двукратен топреализатор на Лигата, както и шампион по забивки от 1997 година. Лейкърс извадиха от употреба №8 и №24 в негова чест. Той е реализатор №1 в клубната история и също така има два златни олимпийски медала със САЩ - от Пекин 2008 и Лондон 2012.Брайънт завърши кариерата си през 2016 година, оттегляйки се като трети най-добър реализатор в историята на НБА с 33 643 точки. Пред него са само Карл Малоун (36 928) и Карийм Абдул-Джабар (38 387). 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 281 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1