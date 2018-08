Моторни спортове Валентино Роси: В отлична форма съм, срамно е, че не съм на върха 23 август 2018 | 12:23 - Обновена 0 0 0 0 1



"Сега е един от най-добрите периоди да следиш шампионата. Стават щури състезания. Ако съм си вкъщи, ще съм залепен за телевизора. Мисля, че това е страхотно за MotoGP, но е доста трудно за самите пилоти", сподели Доктора.



Не е тайна, че повече от година конструкторът му Yamaha не напредва с електрониката на мотоциклетите, колкото останалите конкуенти, и Ducati вече се справят доста по-добре от Yamaha. Повече от година тимът на Валентино и Винялес няма победа. "Сезонът ми е труден, защото мисля, че Yamaha в момента не е на нивото на Honda и Ducati. Пътят до финала на сезона е много дълъг и ще бъде неприятно, ако не успеем да напреднем дотогава. За мен е важно да разбера, че Yamaha искат да победят. И не само, че искат, а колко усилия полагат, за да стане това реалност, защото отборът има потенциал и може да се измъкнем от ситуацията", допълни Роси. Yamaha took the unprecedented step of apologising to @ValeYellow46 and @maverickmack25 on Saturday at the #AustrianGP



Can they turn it around after a test in Misano? pic.twitter.com/pQwQyW5272 — MotoGP™ (@MotoGP) August 13, 2018 В навечерието на Гран При на Великобритания деветкратният мотоциклетен шампион Валентино Роси даде интервю за официалния сайт на MotoGP относно спектакъла през сезон 2018, прогнозите си за остатъка от годината и бъдещите планове."Сега е един от най-добрите периоди да следиш шампионата. Стават щури състезания. Ако съм си вкъщи, ще съм залепен за телевизора. Мисля, че това е страхотно за MotoGP, но е доста трудно за самите пилоти", сподели Доктора.Не е тайна, че повече от година конструкторът му Yamaha не напредва с електрониката на мотоциклетите, колкото останалите конкуенти, и Ducati вече се справят доста по-добре от Yamaha. Повече от година тимът на Валентино и Винялес няма победа. "Сезонът ми е труден, защото мисля, че Yamaha в момента не е на нивото на Honda и Ducati. Пътят до финала на сезона е много дълъг и ще бъде неприятно, ако не успеем да напреднем дотогава. За мен е важно да разбера, че Yamaha искат да победят. И не само, че искат, а колко усилия полагат, за да стане това реалност, защото отборът има потенциал и може да се измъкнем от ситуацията", допълни Роси. Разговорът стигна и до физическата форма на ветерана в момента. Въпреки, че скоро ще навърши 40 години, Доктора се чувства много силен. "Честно казано, тази година се чувствам много добре, в отлична форма съм. Завършвам състезанията с достатъчна енергия да запиша още пет обиколки и е срамно, че не съм в челото заради тези технически проблеми". Седмица преди старта на "Силвърстоун" Yamaha проведе еднодневен частен тест на "Мизано" заедно с други отбори. Никой от екипа не коментира как е преминал той, но стана ясно, че Роси е записал 86 обиколки, докато съотборникът му Маверик Винялес – 95. 51° lean angle at 205km/h...as you do! @ValeYellow46 at the 2017 #BritishGP pic.twitter.com/Ai4z4Ht6ig — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2018 Пилотът с номер 46 има четири последователни подиума на британското трасе, включително победа през 2015 г.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 612 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1