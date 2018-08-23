Валентин Станчев ще свири дербито на Втора лига

Съдийските назначения за мачовете от петия кръг във Втора лига: 25 Авг 2018 г. Събота 18:00 ч. ФК Струмска слава 1927 - ФК ЦСКА 1948 ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов 4-ТИ: Благой Кирилов Манов СН: Владимир Йорданов Владимиров 25 Авг 2018 г. Събота 18:00 ч. ОФК Несебър - ФК Арда ГС: Калоян Венелинов Кирилов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Дарин Росенов Страхилов 4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов СН: Атанас Петров Бозев 25 Авг 2018 г. Събота 19:00 ч. ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Поморие ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Даниел Жаниев Цолов 4-ТИ: Николай Валентинов Малджански СН: Милко Петков Николов 25 Авг 2018 г. Събота 19:30 ч. ФК Литекс - ФК Кариана ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мурад Шабан Вели 4-ТИ: Петър Георгиев Кузев СН: Алексей Иванов Николов 25 Авг 2018 г. Събота 20:00 ч. ФК Черноморец Балчик - ПФК Добруджа 1919 ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Стефан Делчев Делчев 4-ТИ: Димитър Иванов Желязков СН: Красимир Иванов Василев 26 Авг 2018 г. Неделя 19:00 ч. ОФК Пирин ЕООД - ФК Ботев Гълъбово ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров 4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов СН: Стефан Спасов Иванов 27 Авг 2018 г. Понеделник 18:00 ч. ФК Локомотив 1929 - ФК Царско село 2015 ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Георги Николов Николов СН: Галина Лазарова Донева 27 Авг 2018 г. Понеделник 19:30 ч. ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец АД II ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев СН: Цветан Борисов Трифонов

Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Fans on Facebook Video on Youtube Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

