Валентин Станчев ще свири дербито на Втора лига

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Русо изкушение чакат на "Герена"
20-годишната естонка Ерика Голубева слага всички в малкия си джоб Най-готиното футболно гадже чакат на "Герена". Уникално красива естонка е най-новото попълнение в състава на половинките. Русокосото бижу Ерика ...Виж още
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Втора лига
Съдийските назначения за мачовете от петия кръг във Втора лига:
25 Авг 2018 г. Събота 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
25 Авг 2018 г. Събота 18:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Арда
ГС: Калоян Венелинов Кирилов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Атанас Петров Бозев
25 Авг 2018 г. Събота 19:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Поморие
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Милко Петков Николов
25 Авг 2018 г. Събота 19:30 ч.
ФК Литекс - ФК Кариана
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Алексей Иванов Николов
25 Авг 2018 г. Събота 20:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Добруджа 1919
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Красимир Иванов Василев
26 Авг 2018 г. Неделя 19:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Стефан Спасов Иванов
27 Авг 2018 г. Понеделник 18:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Царско село 2015
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Галина Лазарова Донева
27 Авг 2018 г. Понеделник 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Цветан Борисов Трифонов
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