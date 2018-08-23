На живо Награждаване на Петър Атанасов от Ботев (Враца) за играч №1 на V кръг

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Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
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Русо изкушение чакат на "Герена"

20-годишната естонка Ерика Голубева слага всички в малкия си джоб Най-готиното футболно гадже чакат на "Герена". Уникално красива естонка е най-новото попълнение в състава на половинките. Русокосото бижу Ерика ...

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Втора лига

Валентин Станчев ще свири дербито на Втора лига

23 август 2018 | 11:25
Валентин Станчев ще свири дербито на Втора лига
Съдийските назначения за мачовете от петия кръг във Втора лига:

25 Авг 2018 г. Събота 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Владимир Йорданов Владимиров

25 Авг 2018 г. Събота 18:00 ч.
ОФК Несебър - ФК Арда
ГС: Калоян Венелинов Кирилов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Атанас Петров Бозев

25 Авг 2018 г. Събота 19:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Поморие
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Милко Петков Николов

25 Авг 2018 г. Събота 19:30 ч.
ФК Литекс - ФК Кариана
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Алексей Иванов Николов

25 Авг 2018 г. Събота 20:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Добруджа 1919
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Красимир Иванов Василев

26 Авг 2018 г. Неделя 19:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Стефан Спасов Иванов

27 Авг 2018 г. Понеделник 18:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Царско село 2015
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Галина Лазарова Донева

27 Авг 2018 г. Понеделник 19:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Цветан Борисов Трифонов

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                  Поморие потегля за Горна Оряховица в петък
                
                
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Опашка от амбицирани клубове и трима явни ...
27 май 2018

В българския шампионат не се случва често няколко отбора да дадат  сериозна заявка и обявят категоричните си цели за промоция в Първа лига.  Още не е стартирал новия сезон и има опашка от амбицирани клубове през  ...









							
							
						

						
						






Топчо: Никога не е спокойно! Искам да доминираме
23 август 2018

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Елин Топузаков говори пред клубния сайт за моментното състояние на отбора. Новакът във Втора лига започна слабо сезона, въпреки големите амбиции и солидната селекция, която ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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