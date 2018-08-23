Стефан Апостолов надува свирката на Етър – Левски

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Русо изкушение чакат на "Герена"
20-годишната естонка Ерика Голубева слага всички в малкия си джоб Най-готиното футболно гадже чакат на "Герена". Уникално красива естонка е най-новото попълнение в състава на половинките. Русокосото бижу Ерика ...Виж още
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Първа лига
Съдийските назначения за мачовете от шестия кръг в Първа лига:
24 Авг 2018 г. Петък 18:45 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Септември
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Ичко Лозев Лозев
24 Авг 2018 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Костадинов Иванов
25 Авг 2018 г. Събота 18:45 ч.
ФК Етър - ПФК Левски
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов
25 Авг 2018 г. Събота 21:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Ботев
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
26 Авг 2018 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Младен Маринчев Маринов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
26 Авг 2018 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Верея
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Валери Николов Цветков
27 Авг 2018 г. Понеделник 20:30 ч.
ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Петър Стоянов Петров
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(Гост) 2
отговор
Най-удобен е на баща ти анубиса! Рейтинг: 2 1
(Гост) 1
отговор
Отново назначавт удобен съдия за Левски! Рейтинг: 2 4