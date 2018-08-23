На живо Награждаване на Петър Атанасов от Ботев (Враца) за играч №1 на V кръг

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Русо изкушение чакат на "Герена"

20-годишната естонка Ерика Голубева слага всички в малкия си джоб Най-готиното футболно гадже чакат на "Герена". Уникално красива естонка е най-новото попълнение в състава на половинките. Русокосото бижу Ерика ...

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Първа лига

Стефан Апостолов надува свирката на Етър – Левски

23 август 2018 | 11:07
Стефан Апостолов надува свирката на Етър – Левски
Съдийските назначения за мачовете от шестия кръг в Първа лига:

24 Авг 2018 г. Петък 18:45 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Септември
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Ичко Лозев Лозев

24 Авг 2018 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Йордан Костадинов Иванов

25 Авг 2018 г. Събота 18:45 ч.
ФК Етър - ПФК Левски
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов

25 Авг 2018 г. Събота 21:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Ботев
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Кирил Манолов Лозанов

26 Авг 2018 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Младен Маринчев Маринов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Костадин Ангелов Гергинов

26 Авг 2018 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Верея
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Валери Николов Цветков

27 Авг 2018 г. Понеделник 20:30 ч.
ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Петър Стоянов Петров
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 766

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1914
(Гост) 2
отговор
23 август 2018 | 12:15

Най-удобен е на баща ти анубиса! Рейтинг: 2 1

mister x
(Гост) 1
отговор
23 август 2018 | 11:30

Отново назначавт удобен съдия за Левски! Рейтинг: 2 4 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Организация за провеждане на мача Етър - Левски
                
                
                  Организация за провеждане на мача Етър - Левски

                 
                
              

              

                
                  
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                  Дани Кики: Ще дам всичко за победа над Локо (Пловдив), въпреки че съм бил 10 години на "Лаута"

                 
                
              

              

                
                  
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                  Становище на ръководството на ФК Дунав

                 
                
              

              

                
                  
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                  Етър пълни стадиона за мача с Левски

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

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Любослав Пенев в пълния му блясък и големите ...
23 януари 2018

Настоящият президент на БФС Борислав Михайлов се ползва с подкрепата на голяма част от футболните клубове в България. Поне така излиза до този момент, тъй като 21 клуба са обявили, че твърдо ще застанат зад бившия ...









							
							
						

						
						






Дани Кики: Ще дам всичко за победа над Локо ...
22 август 2018

Футболистът на Черно море Дани Кики очаква труден мач срещу  бившия си отбор Локомотив в Пловдив. Халфът пристигна на “Тича” в  началото на годината и записа 11 мача с екипа на “моряците”, в ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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