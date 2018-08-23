Стефан Апостолов надува свирката на Етър – Левски

Съдийските назначения за мачовете от шестия кръг в Първа лига: 24 Авг 2018 г. Петък 18:45 ч. ОФК Дунав 2010 - ПФК Септември ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров СН: Ичко Лозев Лозев 24 Авг 2018 г. Петък 21:00 ч. ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Радослав Петров Гидженов СН: Йордан Костадинов Иванов 25 Авг 2018 г. Събота 18:45 ч. ФК Етър - ПФК Левски ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов 4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов СН: Радан Василев Мирянов 25 Авг 2018 г. Събота 21:00 ч. ФК Витоша - ПФК Ботев ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Георги Милков Гинчев СН: Кирил Манолов Лозанов 26 Авг 2018 г. Неделя 18:45 ч. ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Младен Маринчев Маринов АС2: Андрей Венков Николов 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев СН: Костадин Ангелов Гергинов 26 Авг 2018 г. Неделя 21:00 ч. ПФК ЦСКА-София - ФК Верея ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Борислав Николаев Колев 4-ТИ: Волен Валентинов Чинков СН: Валери Николов Цветков 27 Авг 2018 г. Понеделник 20:30 ч. ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Николай Йорданов Колев СН: Петър Стоянов Петров

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