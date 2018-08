Бейзбол МЛБ гостува в цели три страни през 2019 г., дебютира в Европа 23 август 2018 | 11:04 0 0 0 0 0



Официалната програма за следващия сезон беше публикувана от комисионерския офис в Ню Йорк снощи. Денят на откриването за всички 30 тима ще бъде на 28 март, което е най-ранната дата в историята. Настоящият рекорд беше поставен тази година на 29 март.



Circle the dates.



The 2019 schedule is here! https://t.co/G5zLMh5H7Q — MLB (@MLB) August 22, 2018

Формалното начало на сезон 2019 обаче ще бъде дадено още по-рано – на 20-21 март. Тогава ще се проведе серия от два мача между Сиатъл Маринърс и Оукланд Атлетикс на ст. "Токио Доум" в японската столица. Това ще бъде четвъртият случай, в който Страната на изгряващото слънце домакинства мачове от МЛБ, след 2000, 2004, 2008 и 2012 г.



Мексиканският град Монтерей пък ще приеме две различни серии на ст. "Мобил Супер" – Синсинати Редс срещу Сейнт Луис Кардиналс (13-14 април) и Лос Анджелис Ейнджълс срещу Хюстън Астрос (4-5 май). 23-хилядното съоръжение ще е арена на Висшата лига за четвърти път след 1996, 1999 и 2018 г.



Animating every @mlb teams 2019 schedule!!! pic.twitter.com/e6NHmyu6zT — Daren Willman (@darenw) August 22, 2018

Прецедентът ще бъде направен на Олимпийския стадион в Лондон, където на 29-30 юни ще се изиграят исторически мачове между Бостън Ред Сокс и Ню Йорк Янкис. Това ще е дългоочакваният дебют на МЛБ в Европа, с който Стария континент ще стане четвъртият след Северна Америка, Азия и Австралия, посрещнал професионалния американски бейзбол.



Сезон 2019 в Мейджър лийг ще бъде вторият, чийто формат е съобразен с новия колективен трудов договор, изискващ повече почивни дни. С добавянето на още един уикенд в началото на първенството отборите получават по три или четири допълнителни дни за почивка. Според разписанието, в което последните срещи от редовния сезон са насрочени за 29 септември, всеки от тимовете ще има 186 дни, за да изиграе 162 мача.



За първи път Мейджър лийг бейзбол ще проведе официални мачове от своя редовен сезон в три страни извън САЩ и Канада в една календарна година. Това ще се случи през 2019 г., когато звездите на лигата ще гостуват в Япония, Мексико и Великобритания.Официалната програма за следващия сезон беше публикувана от комисионерския офис в Ню Йорк снощи. Денят на откриването за всички 30 тима ще бъде на 28 март, което е най-ранната дата в историята. Настоящият рекорд беше поставен тази година на 29 март.Формалното начало на сезон 2019 обаче ще бъде дадено още по-рано – на 20-21 март. Тогава ще се проведе серия от два мача между Сиатъл Маринърс и Оукланд Атлетикс на ст. "Токио Доум" в японската столица. Това ще бъде четвъртият случай, в който Страната на изгряващото слънце домакинства мачове от МЛБ, след 2000, 2004, 2008 и 2012 г.Мексиканският град Монтерей пък ще приеме две различни серии на ст. "Мобил Супер" – Синсинати Редс срещу Сейнт Луис Кардиналс (13-14 април) и Лос Анджелис Ейнджълс срещу Хюстън Астрос (4-5 май). 23-хилядното съоръжение ще е арена на Висшата лига за четвърти път след 1996, 1999 и 2018 г.Прецедентът ще бъде направен на Олимпийския стадион в Лондон, където на 29-30 юни ще се изиграят исторически мачове между Бостън Ред Сокс и Ню Йорк Янкис. Това ще е дългоочакваният дебют на МЛБ в Европа, с който Стария континент ще стане четвъртият след Северна Америка, Азия и Австралия, посрещнал професионалния американски бейзбол.Сезон 2019 в Мейджър лийг ще бъде вторият, чийто формат е съобразен с новия колективен трудов договор, изискващ повече почивни дни. С добавянето на още един уикенд в началото на първенството отборите получават по три или четири допълнителни дни за почивка. Според разписанието, в което последните срещи от редовния сезон са насрочени за 29 септември, всеки от тимовете ще има 186 дни, за да изиграе 162 мача.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 106

1