Той отново е под пара: Уил Григ удължи агонията на Стоук

Yes @WillGrigg love that — Max Power (@mp_1825) August 22, 2018

Ужасяващото начало на сезона за Стоук Сити изглежда няма да свърши скоро, а агонията на “грънчарите” бе продължена от световноизвестна фигура - Уил Григ. Националът на Северна Ирландия вкара два гола за победата на Уигън с 3:0 като гост на Bet 365 Стейдиъм, а за да бъде ситуацията още по-впечатляваща, той го направи под неспирния дъжд в сряда вечер, точно както гласи един от култовите рефрени, отнасящи се за някога тежките гостувания на отборите тук.“Но дали може да го направи в студена дъждовна вечер в Стоук?”, питаха редовно феновете, но изглежда това вече е минало. Григ припомни култовия рефрен от Евро 2016, когато феновете пееха ''Will Grigg's on fire, your defense is terrified" (б.р. - Уил Григ е под пара, защитата ви е ужасена). Потърс продължават да нямат победа от началото на кампанията в Чемпиъншип и се намират в зоната на изпадащите с едва две точки от четири мача.Иначе Уил Григ откри резултата още в 27-ата минута, а само пет по-късно Гавин Маси удвои преднината на Латикс, давайки им комфортен аванс от 2:0 на почивката. По-малко от четвърт час след подновяването на играта Григ прати топката за втори път в мрежата на Джак Бътланд, този път от дузпа, оформяйки крайния резултат на 3:0.Стоук с нищо не показа, че има амбиции за завръщане в елита, а на всичкото отгоре футболистите на домакините завършиха и с човек по-малко, след като Ашли Уилямс бе изгонен в 78-ата минута. Уигън е на осмо място със седем точки, докато домакините са на двадесет и втора позиция с две точки.