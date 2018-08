Феновете на Реал Мадрид избраха своя нов номер 7

След като суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо напусна Реал Мадрид в посока Ювентус легендарната фланелка с номер 7 на “Сантиаго Бернабеу” все още си търси своя нов притежател.

Затова от мадридското издание AS решиха да организират анкета, в която да проверят какво е желанието на феновете на тима за това кой да е следващата седмица. Опциите бяха три, за които се твърди и че са спряганите варианти: Марко Асенсио, Винисиус и евентуално ново попълнение. Само за няколко часа в допитването се включиха 20 761 привърженици. Те бяха категорични - 53,39% от тях посочиха юношата на Реал като свой избор, а новопривлеченият млад бразилец събра едва 16,65% от вота. Така за третата опция останаха 29,96%. За момента 22-годишният Асенсио носи екипа с номер 20, с който не спира да впечатлява запалянковците.

"CRISTIANO'S '7' HAS NO OWNER YET"



"The club hesitates between Vinícius, Asensio or a hypothetical signing"



"The mythical sevens" pic.twitter.com/zkmzE5lU1X