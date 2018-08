Дракслер може да е трансферната бомба на Севиля

Най-вероятно крилото на Пари Сен Жермен Юлиан Дракслер ще е играчът, когото тимът на Севиля ще привлече до края на летния трансферен прозорец, съобщава местното Радио Севиля. Става въпрос за привличане под наем от френския шампион до края на сезона.

Дракслер, който е 24-годишен, игра за Германия на Световното първенство в Русия, въпреки че така и не успя да се пребори за титулярното място на “Парк де Пренс”. Той пристигна в Париж през миналата година от Волфсбург за сумата от 36 млн. евро.

" Draxler's stock has fallen recently. The long-time Arsenal target joined PSG from Wolfsburg for £34million in January 2017 but has struggled to hold down a regular starting place in Paris. .. https://t.co/9RnrKWUKti pic.twitter.com/h448T8i1DR