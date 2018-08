Търси се: Фабио Коентрао

Търси се. Отговаря на името Фабио Алешандре да Силва Коентрао. 30-годишен, висок е 178 см., тежи 70 кг. За последно е видян на футболния терен на 20-ти май на стадион “Насионал Жамор” в Оейраш (Португалия), когато загуби финала за Купата от Авеш с 1:2. Защитаваше цветовете на Спортинг (Лисабон). Минаха 62 дни, откакто не е публикувал нищо в социалните мрежи. Безследно изчезнал е. Не се появи дори когато негов кораб на пристанището в Авейро спаси 15 давещи се рибари на 18 км. от сушата, пише AS.

Има източник, който твърди, че тези дни той прави упражнения с личен треньор в Ла Финка (богаташки квартал в Мадрид, където живеят футболистите на Реал Мадрид - б.р.). Но дори и този източник отказва да определи информацията като достоверна. Никой не го е виждал. Не се появи на Валдебебас (тренировъчната база на Реал - б.р.) през това лято. Нито са го очаквали там. Все още обаче има едногодишен договор на стойност 4 млн. евро. В Португалия също не разполагат с новини за него. Той струва на мадридския тим 55 млн. евро: 30 млн. евро за трансфера и 25 млн. евро заплата, разпределена в седем години, благодарение на щедрото продължаване на договора, което му осигури Жозе Моуриньо.

В периода му в Мадрид той претърпя 18 контузии. В никой от четирите сезона преди наема му в Монако (2015/16) не надхвърли 45% от възможните минути в игра (постигна средно 33% от игрови минути). Имаше редица дисциплинарни проблеми, включително с неговия ментор Моуриньо след една Нова година. Минаха шест години, откакто го спипаха да пуши цигара на купон. Но не се е научил от грешките си. Наставникът му в Спортинг Жорже Жезус през миналия ноември го помоли да се отърве от този вреден навик. Кралския клуб се надяваше неговият агент да му намери нов отбор. В действителност от три години е така. Откакто през 2014/15 заедно със Сами Кедира заформиха опасен тандем. Тогава двамата системно пропускаха тренировки. Целта на германеца беше да пристигне в Ювентус като свободен агент и я постигна. Не се знае каква е била целта на Фабио, но той нямаше дори и капка стимул и така той изостави работната динамика.

